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Молодой красноярец без прав насмерть сбил дорожника

Главная Происшествия
Красноярск
10:59 30 Января 2017
пострадавшие, происшествия, дтп, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске на ул. Щорса 22-летний водитель на скорости сбил дорожного рабочего. От полученных травм мужчина 1974 года рождения скончался на месте. ДТП произошло 30 января, около 1 часа ночи. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве рассказали, что молодой человек никогда не получал водительских прав. На момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль Mazda, на котором катался виновник ДТП, принадлежал не ему.

По словам очевидцев, сбитый дорожник чистил трамвайные пути. В этот момент со стороны ул. Мичурина выехала иномарка, снесла ограждение и наехала на мужчину. Пострадавший умер до приезда врачей скорой помощи.

В настоящее время решается вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства трагедии.

Молодой красноярец без прав насмерть сбил дорожника
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