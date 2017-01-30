Молодой красноярец без прав насмерть сбил дорожника

В Красноярске на ул. Щорса 22-летний водитель на скорости сбил дорожного рабочего. От полученных травм мужчина 1974 года рождения скончался на месте. ДТП произошло 30 января, около 1 часа ночи. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве рассказали, что молодой человек никогда не получал водительских прав. На момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль Mazda, на котором катался виновник ДТП, принадлежал не ему.

По словам очевидцев, сбитый дорожник чистил трамвайные пути. В этот момент со стороны ул. Мичурина выехала иномарка, снесла ограждение и наехала на мужчину. Пострадавший умер до приезда врачей скорой помощи.

В настоящее время решается вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства трагедии.