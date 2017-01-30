В Красноярске школьница попала под колеса сразу двух автомобилей

В Красноярске на перекрестке ул. Марковского и ул. Вейнбаума водитель иномарки сбил 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. От удара девочку откинуло под колеса еще одного автомобиля. Инцидент произошел в воскресенье, 29 января. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в соцсетях.

На кадрах видно, как девочку на скорости сбил автомобиль марки BMW. Получив сильный удар, она «прокатилась» по асфальту несколько метров и вылетела на встречную полосу. Девушка ударилась об колеса еще одной иномарки.

В ГИБДД рассказали, что пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Позже очевидцы сообщили, что от полученных травм школьница скончалась в больнице.

В настоящее время инспекторы ДПС выясняют все обстоятельства трагедии. Отмечается, что на момент аварии водитель транспортного средства был трезв.

Видео: ЧП Красноярск