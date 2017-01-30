Красноярец погиб под колесами автобуса, выбежав на дорогу после ДТП

В Красноярске автобус насмерть сбил водителя иномарки, выбежавшего на дорогу после аварии. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 29 января. По предварительным данным, иномарка не вошла в поворот на ул. Свердловской, после чего три раза перевернулась и врезалась в столб. Выбежавший из машины водитель кидался на проезжающие мимо автомобили.

В итоге мужчину сбил автобус №50, в котором находились пассажиры. Водитель иномарки погиб на месте. В ГИБДД добавили, что в автобусе никто не пострадал.

По данным очевидцев, в автомобиле в момент аварии находилась пассажирка. Пострадавшую с травмами доставили в больницу на «скорой помощи».

Свидетели добавили, что погибший водитель вел себя неадекватно. В разбитом автомобиле было найдено большое количество пустых пивных банок.

Сейчас обстоятельства аварии выясняют дорожные полицейские.