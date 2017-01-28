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Мошенник под видом девушки выманил у красноярца 300 тыс. рублей

Главная Происшествия
Красноярск
11:21 28 Января 2017
интернет, красноярск, происшествия, полиция, мошенничество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сотрудники красноярской полиции задержали молодого человека, подозреваемого в мошенничестве через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В дежурную часть обратился 21-летний житель Красноярска. Парень рассказал, что познакомился в Сети с девушкой, после чего между ними завязалось общение. Спустя некоторое время новая знакомая стала жаловаться на тяжелое материальное положение и просить деньги. В итоге красноярец перевел на счета «возлюбленной» более 300 тыс. рублей, после чего она перестала выходить на связь.

Полицейские выяснили, что под видом девушки орудовал 18-летний парень. Молодой человек был задержан.

Следователи полиции завели уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере». «Девушке» грозит до 10 лет лишения свободы.

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