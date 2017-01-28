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На правобережье Красноярска в сгоревшей квартире погиб человек

Главная Происшествия
Красноярск
09:26 28 Января 2017
гибель, происшествия, пожар, красноярск, мчс, соцсети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В доме №29 на ул. Волжской в Красноярске при пожаре погиб человек. Информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Инцидент произошел вечером 27 января. По данным ведомства, для тушения огня на место выехали 5 машин. Эту информацию сообщили и очевидцы в соцсетях. Из дома пришлось эвакуировать 5 жильцов. Свидетели добавили, что в горящей квартире были слышны крики.

В результате пожара погиб один человек, личность которого устанавливается. Причина пожара также пока неизвестна.

По версии пользователей Сети, пожар мог начаться из-за неисправной электропроводки. Точную причину предстоит выяснить экспертам.

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