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В Красноярском крае мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь, приехавшую с ним познакомиться

Главная Происшествия
Красноярск
17:57 27 Января 2017
общество, происшествия, следователи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Житель села Каратузское подозревается в изнасиловании своей 14-летней дочери, которая до этого никогда с ним не встречалась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

По версии следствия, 26 января девочка приехала к своему отцу. Как отметили следователи, она рассчитывала «наладить общение» с родственником, но «мужчина, воспользовавшись отсутствием дома свидетелей, ее изнасиловал».  

По данным пресс-службы полиции, то, что девочка была изнасилована, выяснилось в ее беседе с инспектором по делам несовершеннолетних.

«Мать сообщила, что девочка уехала без спроса. В момент ее возвращения в ходе беседы с инспектором по делам несовершеннолетних девочка рассказала, что произошло. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого», — сообщили в пресс-службе полиции.

Правоохранители отмечают, что девочка растет в неблагополучной семье, ее мать ранее была судима за нанесение телесных повреждений своей старшей дочери.

В настоящее время по факту изнасилования несовершеннолетней в отношении мужчины возбуждено дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, санкции которой предполагают наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. Мужчина взят под арест.

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