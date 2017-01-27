В Красноярском крае мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь, приехавшую с ним познакомиться

Житель села Каратузское подозревается в изнасиловании своей 14-летней дочери, которая до этого никогда с ним не встречалась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

По версии следствия, 26 января девочка приехала к своему отцу. Как отметили следователи, она рассчитывала «наладить общение» с родственником, но «мужчина, воспользовавшись отсутствием дома свидетелей, ее изнасиловал».

По данным пресс-службы полиции, то, что девочка была изнасилована, выяснилось в ее беседе с инспектором по делам несовершеннолетних.

«Мать сообщила, что девочка уехала без спроса. В момент ее возвращения в ходе беседы с инспектором по делам несовершеннолетних девочка рассказала, что произошло. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого», — сообщили в пресс-службе полиции.

Правоохранители отмечают, что девочка растет в неблагополучной семье, ее мать ранее была судима за нанесение телесных повреждений своей старшей дочери.

В настоящее время по факту изнасилования несовершеннолетней в отношении мужчины возбуждено дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, санкции которой предполагают наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. Мужчина взят под арест.