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Совращавшего детей в соцсетях красноярца признали невменяемым

Главная Происшествия
Красноярск
17:00 27 Января 2017
криминал, соцсети, происшествия, дети, следствие, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Следователи направили в суд уголовное дело в отношении красноярца, уличенного в совращении детей через социальные сети. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

В ходе следствия выяснилось, что 26-летний парень с марта по сентябрь 2015 года отправлял детям в личных сообщениях «ВКонтакте» порнографические материалы. Таким образом мужчина совратил 32 мальчиков и девочек со всей России.

Следственные органы завели уголовное дело по статьям «иные действия сексуального характера» и «развратные действия». Мужчине грозил длительный тюремный срок, однако эксперты признали его невменяемым. Парень не мог отдавать себе отчет в собственных действиях.

Материалы дела рассмотрит суд. В случае утверждения решения комиссии подсудимого отправят на принудительное лечение.

Напомним, аналогичный случай произошел в Красноярске в октябре прошлого года. 25-летний неработающий парень целыми днями сидел во «ВКонтакте» и вступал в интимную переписку с мальчиками и девочками в возрасте от 8 до 15 лет. Всего мужчина совратил 55 детей. Экспертиза выявила наличие серьезного психического заболевания.

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