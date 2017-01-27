Пострадавший при взрыве газа в Красноярске находится в реанимации

Состояние пострадавшего при взрыве бытового газа в доме на ул. Быковского в Красноярске крайне тяжелое. Мужчина находится в реанимации с многочисленными ожогами тела, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, взрыв в квартире пятиэтажного дома произошел сегодня около 9:40. Квартира на 1 этаже, в которой произошел взрыв, выгорела полностью на площади в 30 кв. м. Внутри во время происшествия находился 23-летний молодой человек, его доставили в ожоговый центр.

«Травмы тяжелые: 90% ожогов дыхательных путей. Пациент находится в реанимации, проводится в полном курсе интенсивной противошоковой терапии», — рассказал на брифинге заведующий отделением Краевой клинической больницы Андрей Хлебников.

Известно, что с места происшествия пожарные эвакуировали еще 5 человек. Сейчас конструкции здания на предмет повреждений изучают специалисты.

«По предварительной версии, причиной взрыва стала банальная невнимательность и неосторожность владельца квартиры. Он оставил вентили газовой плиты открытыми, из-за чего произошло скопление газа с последующей вспышкой и возгоранием жилого помещения», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Ведется восстановление теплового контура дома.

«Для эвакуации населения и обогрева предоставлен автобус. Решается вопрос о возможности дальнейшего проживания в квартирах. Подготовлено 30 мест для временного размещения в городском центре социального обслуживания населения «Родник», дополнительно есть места в маневренном фонде в квартирах. В случае необходимости мы готовы расселить жителей», — прокомментировал руководитель администрации Советского района Владислав Логинов.

В мэрии также сообщили, что в ближайшее время в доме будет включена вода, отключенная из-за взрыва.