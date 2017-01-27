В районе ул. Мичурина произошел порыв водопровода

В Ленинском районе Красноярска из-за порыва водопровода ограничили движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Порыв произошел 27 января в 08:30.

Из-за коммунальной аварии на ул. Мичурина в районе пересечения с ул. Щорса закрыта одна полоса движения — с ул. Мичурина в сторону ул. Щорса. Водителей просят объезжать данный участок дороги по ул. Павлова или ул. Гастелло.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», сейчас на ул. Мичурина затруднено движение — транспорт движется со скоростью 7 км/ч.

В компании «КрасКом» уточнили, что временно без холодного водоснабжения остались дома под номерами 41, 43, 45, 47, 49 на ул. Мичурина, на ул. Гастелло — дома под номерами 36, 38, 40, 42, на ул. Щорса — дом № 4.

Окончание проведения аварийных работ намечено на 18:00 сегодняшнего дня.