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В районе ул. Мичурина произошел порыв водопровода

Главная Происшествия
Красноярск
14:29 27 Января 2017
общество, дороги, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Ленинском районе Красноярска из-за порыва водопровода ограничили движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Порыв произошел 27 января в 08:30. 

Из-за коммунальной аварии на ул. Мичурина в районе пересечения с ул. Щорса закрыта одна полоса движения — с ул. Мичурина в сторону ул. Щорса. Водителей просят объезжать данный участок дороги по ул. Павлова или ул. Гастелло.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», сейчас на ул. Мичурина затруднено движение — транспорт движется со скоростью 7 км/ч.

В компании «КрасКом» уточнили, что временно без холодного водоснабжения остались дома под номерами 41, 43, 45, 47, 49 на ул. Мичурина, на ул. Гастелло — дома под номерами 36, 38, 40, 42, на ул. Щорса — дом № 4. 

Окончание проведения аварийных работ намечено на 18:00 сегодняшнего дня.

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