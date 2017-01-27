В квартире жилого дома в Красноярске произошел взрыв газа

В квартире жилой многоэтажки в Красноярске взорвался газ. Инцидент произошел утром 27 января в 9:41 на ул. Быковского, 9.

По данным МЧС, на место происшествия выехали 7 единиц техники и 22 человека. В ведомстве подчеркнули, что из 5-этажного дома были эвакуированы 9 жильцов. Возникший пожар был локализован в 10:22.

На видеозаписях, снятых очевидцами, видно, как из окна валит густой белый дым. Также свидетели сообщают о громком хлопке.

Известно, что погибших при взрыве газа нет. Информация о пострадавших не сообщается. На месте продолжают работать спасательные службы.

В пресс-службе полиции добавили, что правоохранители также работают на месте происшествия. Полицейские охраняют общественный порядок и обеспечивают специальной технике беспрепятственный проезд.

Видео: ЧП Красноярск