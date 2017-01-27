Красноярка потеряла палец после посещения сауны

Жительница Красноярска осталась без фаланги пальца после посещения сауны. Инцидент произошел еще 1 января, однако о нем стало известно только сейчас.

Пострадавшая рассказала телеканалу Life, что пошла в сауну вместе с сестрой и детьми. После купания в бассейне женщина пошла в душ, где поскользнулась и схватилась за мыльницу, которая оторвала часть пальца. Как позже выяснилось, в душе не было противоскользящих ковриков.

Девушка вызвала медиков и передала им оторванную фалангу. Однако спасти палец врачам не удалось. Не исключено, что пострадавшей предстоит пластическая операция.

По словам девушки, она хотела пообщаться с руководством сауны, однако сотрудники отказались выполнять ее требования, сославшись на праздники. Пострадавшая отмечает, что с ней до сих пор никто не связался, и намерена подать в суд на бизнесменов.

Фото: parkhoteleurope.ru