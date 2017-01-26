Автоледи скрылась после аварии в Красноярске, оставив ключи в машине

В Свердловском районе Красноярска автомобилистка устроила ДТП и сбежала с места происшествия, сообщили 26 января очевидцы происшествия. Видеозапись с камер наблюдения была опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла в районе перекрестка ул. Матросова с ул. Семафорной — автомобиль Honda врезался в стоящий на светофоре автомобиль Toyota RAV4. Из автомобиля Honda вышла водитель, отрыла заднюю дверь, забрала большую сумку и с ней в руках удалилась в сторону ул. Гладкова. Очевидцы сообщили, что ключи от автомобиля она оставила.

Информацию о том, что водитель покинула место аварии подтвердили в ГИБДД. Автомобиль эвакуирован.