В Красноярске 10-летний мальчик не вернулся из школы

В Красноярске разыскивают пропавшего школьника. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального следственного комитета.

По данным ведомства, 10-летний мальчик в среду, 25 января, около 17:00 вышел из школы № 134 на ул. Микуцкого, но домой не пришел. По предварительной информации, около 19:00 его видели гуляющим по мкрн «Солнечный».

В красноярском паблике «Поиск пропавших детей» сообщается, что мальчик был одет в черную куртку и брюки, темную зимнюю шапку. По словам родных мальчика, ранее он несколько раз задерживался после школы, однако родителям удавалось его найти до наступления ночи. Известно, что телефона с собой у ребенка нет. Семья у него полная, на учете в полиции не стоит.

Следователи начали доследственную проверку по факту безвестного исчезновения ребенка. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и после сбора всей информации примут процессуальное решение.