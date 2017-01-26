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В Красноярске 10-летний мальчик не вернулся из школы

Главная Происшествия
Красноярск
18:30 26 Января 2017
дети, происшествия, общество, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске разыскивают пропавшего школьника. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального следственного комитета.

По данным ведомства, 10-летний мальчик в среду, 25 января, около 17:00 вышел из школы № 134 на ул. Микуцкого, но домой не пришел. По предварительной информации, около 19:00 его видели гуляющим по мкрн «Солнечный».

В красноярском паблике «Поиск пропавших детей» сообщается, что мальчик был одет в черную куртку и брюки, темную зимнюю шапку.  По словам родных мальчика, ранее он несколько раз задерживался после школы, однако родителям удавалось его найти до наступления ночи. Известно, что телефона с собой у ребенка нет. Семья у него полная, на учете в полиции не стоит. 

Следователи начали доследственную проверку по факту безвестного исчезновения ребенка. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и после сбора всей информации примут процессуальное решение.

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