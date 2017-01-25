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В Ачинске проверяют заявление о насилии в кадетском корпусе

Главная Происшествия
Красноярск
08:38 25 Января 2017
общество, происшествия, следствие, следователи
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку информации о сексуальном насилии в отношении одного из воспитанников Ачинского кадетского корпуса, которое якобы совершил медицинский работник.

По словам директора учебного заведения Андрея Суркова, врач до марта 2017 находится на курсах повышения квалификации, но уже решено, что после их завершения он будет уволен. При этом служебная проверка будет вестись до 27 января, сообщает издание «Запад24».

Ранее сообщалось, что заявление в полицию написала мать 16-летнего подростка. Женщина утверждает, что врач совершил в отношении ее сына насильственные действия.  При этом подросток в показаниях путается. Сначала он утверждал, что был пьян и не помнит, что с ним делают, но потом в его телефоне была обнаружена видеозапись, которая якобы косвенно подтверждает подозрения. Также отмечается, что пострадавший подросток уже не является воспитанником кадетского корпуса. В сентябре он забрал документы и перевелся в одну из городских школ.

Следователям предстоит дать оценку действиям врача, есть ли в них состав преступления, предусмотренный ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Известно, что мужчина женат, ему 44 года и в кадетском корпусе он работает уже 19 лет.

Ачинский кадетский корпус является краевым государственным общеобразовательным учреждением. В корпусе обучаются около 500 подростков в возрасте от 10 до 18 лет с пятого по одиннадцатый класс. Практически все воспитатели имеют опыт офицерской службы в Вооруженных силах.

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