Женщина-таксист, которая перекрыла дорогу «скорой», объяснила свой поступок

Женщина-таксист в Красноярске, которую обвинили в том, что она перегородила дорогу карете «скорой помощи», следовавшей на вызов с включенными проблесковыми маячками, объяснила свои действия. В эфире «Новостей Прима» женщина пояснила, что на самом деле не хотела препятствовать проезду.

Напомним, в минувший понедельник в группе «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, где водитель припаркованного автомобиля во дворе дома на улице Гастелло загораживает проезд на узкой дороге, отказываясь пропускать машину. После озвученного водителем «скорой» через громкоговоритель намерения вызвать полицию, водитель легкового авто, перегородившей путь, все же сдал назад и пропустил скорую. На записи слышны возгласы прохожих, осуждающих водителя легкового автомобиля.

Видео вызвало общественный резонанс, инцидентом заинтересовались в полиции и в следственном комитете.

Женщина рассказала журналистам, что в тот вечер она приехала по адресу, указанному в заявке, но на въезде во двор стояла машина с включенными аварийными сигналами, в которой не было водителя. Таксистка развернулась и поехала в объезд, но в проезде стояла машина скорой помощи.

«Я постояла секунд 30, увидела, что машина не двигается с места. Я въехала во двор, но на самом въезде я прижалась максимальное влево — заехала на бордюр и практически вплотную прижалась к дереву, тем самым оставив проезд для скорой. Обычно в такой ситуации водители разъезжаются: один оставляет возможность проезда, другой — сдвигается, машины друг друга пропускают и проезжают. Водитель скорой помощи никак не отреагировал на то, что я заехала. Я подождала минуту — полторы, вышла из машины и попросила водителя проехать на 2-3 метра, чтобы я могла его объехать и уехать, потому что так, как он стоял, у меня не было такой возможности», — представила свою версию событий автомобилистка.

Женщина пояснила, что имеет 16-летний водительский стаж. После инцидента она лишилась работы — фирма такси расторгла с ней договор.

В МВД края сообщили, что полиция проводит проверку. Если вина женщины подтвердится, то ей грозит штраф 500 руб. или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев за «непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами», отмечают в пресс-службе полиции.

Тема привилегий для машин экстренных служб оказалась в центре внимания около двух недель назад. В Петропавловске-Камчатском 10 января водитель отказался пропустить машину скорой, ехавшую на вызов со включенными спецсигналами. В результате этого пациент, к которому направлялись врачи, скончался. Следственный комитет начал расследование инцидента по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

После инцидента замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила о необходимости ужесточения наказания для водителей, не пропускающих скорую помощь.

Кадр из видео: vk.com/kraschp/YouTube.com