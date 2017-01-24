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Автомобилистка признала вину в ДТП с гибелью красноярцев в Таиланде

Главная Происшествия
Красноярск
19:02 24 Января 2017
авария, общество, дтп, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Гражданка Южной Кореи, сбившая насмерть двух жителей Красноярска на острове Пхукет в Таиланде, признала свою вину. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин.

«Виновница ДТП в Таиланде, в котором погибли красноярцы, признала свою вину и готовность выплатить компенсацию родственникам. Я направлял депутатский запрос и получил ответ от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Посольство России в Таиланде своевременно приняло весь комплекс мер по оказанию содействия родственникам и внимательно отслеживает ход расследования», — сообщил депутат.

Авария на острове Пхукет произошла вечером 6 декабря 2016 года. Известно, что двух красноярцев, ехавших на мопеде, протаранил автомобиль, которым управляла кореянка. Оба пострадавших в результате ДТП скончались. Женщине было предъявлено обвинение в неосторожном вождении. 

Позднее родственники погибших сообщали, что при расследовании дела допускается фальсификация. Родители собирали собственными силами доказательства ее виновности, чтобы затем представить в суде.

В письме родственникам одного из погибших молодых людей представители российского посольства сообщили, что готовы оказать помощь в поиске адвоката, который будет представлять их интересы в суде.

Фото: facebook.com/KaterinaaKondratenko

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