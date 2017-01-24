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Житель Тюмени обманул 48 пенсионеров из Красноярска на 3 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
16:06 24 Января 2017
происшествия, красноярск, полиция, мошенничество, задержание, пенсионеры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи полиции направили в суд уголовное дело в отношении жителя Тюмени, обвиняемого в крупном телефонном мошенничестве. От действий мужчины пострадали 48 пенсионеров из Красноярска.

Полицейские выяснили, что мошенник звонил пожилым людям от имени родственника и просил деньги «для решения проблем» с правоохранителями. Не подозревая об обмане, пенсионеры переводили деньги на счет злоумышленника. Сумма причиненного ущерба оценивается в 3 млн рублей.

Полицейские смогли вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый мужчина из Тюмени. В полиции подчеркнули, что злоумышленника удалось поймать «в результате грамотно спланированной операции».

В отношении мошенника было заведено дело по статье «мошенничество». Сейчас материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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