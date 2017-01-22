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На Красноярском море спасли выбравшегося из полыньи рыбака

Главная Происшествия
Красноярск
15:00 22 Января 2017
лед, происшествия, спасатели, рыбаки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На акватории Красноярского водохранилища мужчина провалился под лед, но сам сумел выбраться на берег. Информация об этом появилась в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель». 

Замерзающий мужчина сам позвонил в единую службу МЧС. Он рассказал спасателям о случившемся и попросил помощи. 

«Пострадавший  гр. Н. найден и доставлен в расположение ПСО. Спасен 1 человек», - говорится в сообщении ведомства. 

Добавим, что до сих пор продолжаются поиски мужчины, который ушел под лед вместе с грузовым автомобилем. ЧП произошло на переправе «Енисейск-Потапово». Спасатели предполагают, что основной причиной случившегося мог стать перегруз транспортного средства. 

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