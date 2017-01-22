На Красноярском море спасли выбравшегося из полыньи рыбака

На акватории Красноярского водохранилища мужчина провалился под лед, но сам сумел выбраться на берег. Информация об этом появилась в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

Замерзающий мужчина сам позвонил в единую службу МЧС. Он рассказал спасателям о случившемся и попросил помощи.

«Пострадавший гр. Н. найден и доставлен в расположение ПСО. Спасен 1 человек», - говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что до сих пор продолжаются поиски мужчины, который ушел под лед вместе с грузовым автомобилем. ЧП произошло на переправе «Енисейск-Потапово». Спасатели предполагают, что основной причиной случившегося мог стать перегруз транспортного средства.