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В лобовом ДТП под Уяром пострадали четыре человека

Главная Происшествия
Красноярск
09:39 22 Января 2017
авария, дтп, погиб, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Уярском районе Красноярского края на трассе М-53 «Байкал» произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погиб водитель одного из транспортных средств. Еще четверо сейчас находятся в больнице. Об этом 21 января рассказали в пресс-службе ГИБДД. 

Предварительно установлено, что недалеко от поселка Жандат автомобиль Volvo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с джипом Mitsubishi. После этого иномарку откинуло на проезжающий мимо ВАЗ. 

«В результате ДТП 41-летний водитель внедорожника скончался на месте, еще 4 человека пострадали, среди них 7-летний ребенок», - говорится в сообщении. 

После столкновения иномарки Mitsubishi и Volvo загорелись. Движение на трассе было частично перекрыто.

«Я очевидец. Из Volvo все живы, погиб только водитель Mitsubishi, женщина обгорела, один ребенок сломал ногу и пробил голову, второй ребенок не пострадал», - рассказал свидетель аварии. 

Добавим, что на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Экипаж ДПС регулировал движение на трассе.

Фото: скриншот видеозаписи «ЧП Красноярск»

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