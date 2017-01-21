Подозреваемого в поджоге и двойном убийстве арестовали в Лесосибирске

В Лесосибирске полицейским удалось задержать 23-летнего мужчину, который причастен к двойному убийству и поджогу. Сейчас подозреваемый находится под арестом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Чтобы установить личность подозреваемого полицейские проводили поквартирные обходы, осматривали чердаки и подвалы сгоревшего здания, а также опрашивали свидетелей. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Напомним, 20 января в квартире, расположенной по адресу ул. Калинина, 11, произошел пожар. Приехавшие спасатели обнаружили двух 24-летних молодых людей: хозяина дома и его гостя. У них были видимые телесные повреждения «в виде рубленых ран волосистой части головы и множественных ожогов тела»‍. Один из пострадавших скончался в машине скорой помощи, второй — в в больнице.

Отмечается, что по данному факту уже заведено уголовное дело. Назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших.