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Подозреваемого в поджоге и двойном убийстве арестовали в Лесосибирске

Главная Происшествия
Красноярск
14:44 21 Января 2017
происшествия, убийство, дело, подозрение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Лесосибирске полицейским удалось задержать 23-летнего мужчину, который причастен к двойному убийству и поджогу. Сейчас подозреваемый находится под арестом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Чтобы установить личность подозреваемого полицейские проводили поквартирные обходы, осматривали чердаки и подвалы сгоревшего здания, а также опрашивали свидетелей. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. 

Напомним20 января в квартире, расположенной по адресу ул. Калинина, 11, произошел пожар. Приехавшие спасатели обнаружили двух 24-летних молодых людей: хозяина дома и его гостя. У них были видимые телесные повреждения «в виде рубленых ран волосистой части головы и множественных ожогов тела»‍. Один из пострадавших скончался в машине скорой помощи, второй — в в больнице. 

Отмечается, что по данному факту уже заведено уголовное дело. Назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших. 

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