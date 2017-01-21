В Северном из-за прорыва трубы затопило проезжую часть

В Красноярске на пр. Комсомольском, 4 из-за прорыва трубопровода холодной водой затопило часть дороги. ЧП произошло в субботу, 21 января, рано утром. Об этом сообщили в единой службе ГУ МЧС по региону.

«Ориентировочное время устранения аварии в 13:00 21 января 2017 года», - рассказали в ведомстве.

В службе «005» уточнили, что до устранения коммунальной аварии холодную воду отключили в домах по ул. Мате Залки, 12а — 16, пр. Комсомольскому, 2 и пр. Комсомольскому, 4, а также по ул. 9 Мая, 37. Коммунальщики сообщили, что предварительно работы затянутся до 14:00.