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В Северном из-за прорыва трубы затопило проезжую часть

Главная Происшествия
Красноярск
11:43 21 Января 2017
происшествия, авария, вода, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске на пр. Комсомольском, 4 из-за прорыва трубопровода холодной водой затопило часть дороги. ЧП произошло в субботу, 21 января, рано утром. Об этом сообщили в единой службе  ГУ МЧС по региону. 

«Ориентировочное время устранения аварии в 13:00 21 января 2017 года», - рассказали в ведомстве.

В службе «005» уточнили, что до устранения коммунальной аварии холодную воду отключили в домах по ул. Мате Залки, 12а — 16, пр. Комсомольскому, 2  и пр. Комсомольскому, 4, а также по ул. 9 Мая, 37. Коммунальщики сообщили, что предварительно работы затянутся до 14:00. 

В Северном из-за прорыва трубы затопило проезжую часть
Фото: скриншот видео «ВКонтакте»

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