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В Красноярске пьяные пассажиры такси напали на водителя

Главная Происшествия
Красноярск
11:25 21 Января 2017
происшествия, таксист, нападение, срок
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске двое пассажиров такси в состоянии алкогольного опьянения напали на водителя. Мужчина смог вырваться и позвонить в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. 

Пострадавший рассказал, что пассажиры накинулись на него и нанесли травмы. Они забрали все деньги, а также прихватили солнцезащитные очки. Пока таксист звонил в полицию, грабители успели скрыться. 

Их удалось задержать «по горячим следам». Правоохранители передали ориентировку с приметами подозреваемых всем патрульно-постовым службам. Дежурившие полицейские опознали злоумышленников, подходящих под описание, и доставили их в отдел. 

Позже выяснилось, что оба подозреваемых проживают в Красноярске. Один из них ранее был судим. На задержанных были заведены уголовные дела по статье «Грабеж». За совершенное преступление им грозит до 7 лет тюрьмы. 

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