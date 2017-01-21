Житель Березовки угнал скорую и поехал к возлюбленной

Житель Березовского района угнал автомобиль «скорой помощи» ради развлечения. Ранее судимый молодой человек объяснил, что просто хотел покататься на спецмашине. Об этом сообщили в пресс-службе красноярской полиции.

По данным СМИ, мужчина поехал на красно-белом автомобиле на свидание с девушкой. Очевидно, что таким образом он хотел произвести на нее впечатление. Но после того, как угонщик «накатался» на скорой, он не вернул автомобиль на базу, а бросил его на одной из улиц в Березовке. Позже транспортное средство нашли сотрудники полиции.

Отмечается, что на угонщика завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». За совершенное преступление ему грозит до 5 лет тюрьмы.