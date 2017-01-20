На правобережье Красноярска автоледи устроила массовое ДТП

На правобережье Красноярска в ДТП столкнулись иномарка, КамАЗ и пассажирский микроавтобус. Фотографии в социальных сетях опубликовали очевидцы.

Авария произошла на ул. Грунтовой утром 20 января. Самые большие повреждения получил легковой автомобиль, его водитель был, по данным очевидцев, госпитализирован.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что водитель Toyota, 25-летняя девушка, допустила столкновение с ехавшим перед ней грузовиком. После столкновения иномарку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом.

По данным полицейских, в микроавтобусе в этот момент не было пассажиров. Выясняются все обстоятельства произошедшего.