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На правобережье Красноярска автоледи устроила массовое ДТП

Главная Происшествия
Красноярск
17:57 20 Января 2017
общество, происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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На правобережье Красноярска в ДТП столкнулись иномарка, КамАЗ и пассажирский микроавтобус. Фотографии в социальных сетях опубликовали очевидцы.

Авария произошла на ул. Грунтовой утром 20 января. Самые большие повреждения получил легковой автомобиль, его водитель был, по данным очевидцев, госпитализирован.

На правобережье Красноярска автоледи устроила массовое ДТП

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что водитель Toyota, 25-летняя девушка, допустила столкновение с ехавшим перед ней грузовиком. После столкновения иномарку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом.

По данным полицейских, в микроавтобусе в этот момент не было пассажиров. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

На правобережье Красноярска автоледи устроила массовое ДТП
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