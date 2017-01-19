В Красноярском крае от бронхита умерла полуторагодовалая девочка

Следователи выясняют причины гибели ребенка в районной больнице поселка Новоселово. Подробности инцидента 19 января рассказали в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительным данным, 18 января около 22:00 в больницу на «скорой помощи» привезли девочку в возрасте 1 год и 6 месяцев. Ребенку поставили диагноз «бронхит». Девочка поступила к врачам в крайне тяжелом состоянии.

Медики провели младенцу реанимацию, однако она не принесла результатов. 19 января в 1:00 ребенок умер.

Сейчас следственные органы проводят проверку по факту гибели девочки. Назначена судебно-медицинская экспертиза.