19 января
Красноярск
погода -17 °C
курсы валют
59.18
 
€ 63.23
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярском крае от бронхита умерла полуторагодовалая девочка

Главная Происшествия
Красноярск
12:50 19 Января 2017
происшествия, больница, ребенок, в красноярском крае, следствие, гибель
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Следователи выясняют причины гибели ребенка в районной больнице поселка Новоселово. Подробности инцидента 19 января рассказали в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительным данным, 18 января около 22:00 в больницу на «скорой помощи» привезли девочку в возрасте 1 год и 6 месяцев. Ребенку поставили диагноз «бронхит». Девочка поступила к врачам в крайне тяжелом состоянии.

Медики провели младенцу реанимацию, однако она не принесла результатов. 19 января в 1:00 ребенок умер.

Сейчас следственные органы проводят проверку по факту гибели девочки. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На парковке красноярского ТЦ мужчина напал на девушку с ножом

На парковке красноярского ТЦ мужчина напал на девушку с ножом

19 Января 2017 г.
Он удерживал покупательницу около трех часов
Новости Красноярска: Красноярец опубликовал интимные фото бывшей девушки в соцсетях

Красноярец опубликовал интимные фото бывшей девушки в соцсетях

19 Января 2017 г.
Юношу признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни
Новости Красноярска: Под Красноярском в ДТП с грузовиком пострадала женщина-водитель

Под Красноярском в ДТП с грузовиком пострадала женщина-водитель

19 Января 2017 г.
Пострадавшую доставили в больницу
Новости Красноярска: Летевший во Вьетнам самолет сел в Красноярске из-за засора в туалетах

Летевший во Вьетнам самолет сел в Красноярске из-за засора в туалетах

19 Января 2017 г.
На работы по очистке ушло около трех часов
Новости Красноярска: Житель Канска получил 15 лет колонии за убийство отца и бабушки

Житель Канска получил 15 лет колонии за убийство отца и бабушки

18 Января 2017 г.
После отбытия срока мужчина еще год не сможет свободно передвигаться
Новости Красноярска: Укусившему полицейского жителю Назарово грозит до 10 лет колонии

Укусившему полицейского жителю Назарово грозит до 10 лет колонии

18 Января 2017 г.
Убегая от полицейского, мужчина сильно укусил правоохранителя за ногу
Новости компаний
18/01
Четыре научных проекта СибГАУ получили поддержку Министерства образования и науки России
18/01
В СибГАУ пройдёт школа-симпозиум «МЫ-БУДУЩЕЕ СИБИРИ»
16/01
«День снега на лыжах» в Красноярске отметили более 3 тысяч человек
12/01
В санатории «Аврора» появилась лечебная процедура — стоун-терапия
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Крупный красноярский застройщик может стать банкротом

Крупный красноярский застройщик может стать банкротом

17 Января 2017 г.
Компания задолжала энергетикам 62,7 млн рублей
Новости Красноярска: Под Красноярском в массовом ДТП погиб 9-летний ребенок

Под Красноярском в массовом ДТП погиб 9-летний ребенок

15 Января 2017 г.
Трагедия случилась вечером в субботу, 14 января
Новости Красноярска: На Красноярском море машина с четырьмя людьми ушла под лед

На Красноярском море машина с четырьмя людьми ушла под лед

16 Января 2017 г.
Всем пассажирам автомобиля удалось спастись
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.