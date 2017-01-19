19 января
Красноярск
погода -17 °C
курсы валют
59.18
 
€ 63.23
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Красноярец опубликовал интимные фото бывшей девушки в соцсетях

Главная Происшествия
Красноярск
11:40 19 Января 2017
следствие, общество, соцсети, происшествия, следователи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник: Вести-Красноярск
версия для печати Ico_print

Мировой судья в Красноярске вынес решение по делу в отношении молодого человека, разместившего в интернете интимные снимки своей бывшей девушки. 

Юношу признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч.1 ст. 137 УК РФ) и оштрафовали на 8 тысяч рублей. Мотивом преступления сам подозреваемый назвал ревность. Примечательно, что в случае, если бы стороны заранее не примирились, то юноше грозил бы реальный срок  до 2 лет лишения свободы.

Подобный инцидент произошел в Красноярске в апреле 2016 года. 45-летний красноярец в течение двух лет состоял в близких отношениях с 36-летней женщиной, в этот период он осуществил видеосъемку их интимной жизни. После их расставания мужчина с целью отомстить и унизить ее в глазах знакомых сделал скриншоты видеозаписи, после чего распространил их в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На парковке красноярского ТЦ мужчина напал на девушку с ножом

На парковке красноярского ТЦ мужчина напал на девушку с ножом

19 Января 2017 г.
Он удерживал покупательницу около трех часов
Новости Красноярска: В Красноярском крае от бронхита умерла полуторагодовалая девочка

В Красноярском крае от бронхита умерла полуторагодовалая девочка

19 Января 2017 г.
Причины смерти ребенка выясняют следователи
Новости Красноярска: Под Красноярском в ДТП с грузовиком пострадала женщина-водитель

Под Красноярском в ДТП с грузовиком пострадала женщина-водитель

19 Января 2017 г.
Пострадавшую доставили в больницу
Новости Красноярска: Летевший во Вьетнам самолет сел в Красноярске из-за засора в туалетах

Летевший во Вьетнам самолет сел в Красноярске из-за засора в туалетах

19 Января 2017 г.
На работы по очистке ушло около трех часов
Новости Красноярска: Житель Канска получил 15 лет колонии за убийство отца и бабушки

Житель Канска получил 15 лет колонии за убийство отца и бабушки

18 Января 2017 г.
После отбытия срока мужчина еще год не сможет свободно передвигаться
Новости Красноярска: Укусившему полицейского жителю Назарово грозит до 10 лет колонии

Укусившему полицейского жителю Назарово грозит до 10 лет колонии

18 Января 2017 г.
Убегая от полицейского, мужчина сильно укусил правоохранителя за ногу
Новости компаний
18/01
Четыре научных проекта СибГАУ получили поддержку Министерства образования и науки России
18/01
В СибГАУ пройдёт школа-симпозиум «МЫ-БУДУЩЕЕ СИБИРИ»
16/01
«День снега на лыжах» в Красноярске отметили более 3 тысяч человек
12/01
В санатории «Аврора» появилась лечебная процедура — стоун-терапия
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске умер мужчина, проглотивший монтажную пену

В Красноярске умер мужчина, проглотивший монтажную пену

16 Января 2017 г.
Врачи боролись за жизнь пациента более месяца
Новости Красноярска: Расчленивший подругу красноярец сознался еще в одном убийстве

Расчленивший подругу красноярец сознался еще в одном убийстве

18 Января 2017 г.
Первое убийство мужчина совершил 20 лет назад
Новости Красноярска: Житель Емельяново засудил врачей за смерть 10-месячного сына

Житель Емельяново засудил врачей за смерть 10-месячного сына

17 Января 2017 г.
Мужчина отсудил 200 тысяч рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.