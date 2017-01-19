Красноярец опубликовал интимные фото бывшей девушки в соцсетях

Мировой судья в Красноярске вынес решение по делу в отношении молодого человека, разместившего в интернете интимные снимки своей бывшей девушки.

Юношу признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч.1 ст. 137 УК РФ) и оштрафовали на 8 тысяч рублей. Мотивом преступления сам подозреваемый назвал ревность. Примечательно, что в случае, если бы стороны заранее не примирились, то юноше грозил бы реальный срок до 2 лет лишения свободы.

Подобный инцидент произошел в Красноярске в апреле 2016 года. 45-летний красноярец в течение двух лет состоял в близких отношениях с 36-летней женщиной, в этот период он осуществил видеосъемку их интимной жизни. После их расставания мужчина с целью отомстить и унизить ее в глазах знакомых сделал скриншоты видеозаписи, после чего распространил их в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».