Под Красноярском в ДТП с грузовиком пострадала женщина-водитель

На 23 км дороги «Глубокий обход Красноярска» женщина за рулем иномарки Mazda выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Isuzu. Инцидент произошел вечером, 18 января. Запись с камер видеорегистратора была опубликована в группе «ЧП Красноярск».

На кадрах видно, как легковой автомобиль на скорости занесло на встречную полосу. В этот момент дороге ехал грузовик, который и протаранил иномарку Mazda. От удара передняя часть машины разлетелась по частям, а фура улетела в кювет.

В ГИБДД рассказали, что в результате происшествия пострадала 37-летняя женщина-водитель. Ее с тяжелыми травмами доставили в больницу. 60-летний автомобилист за рулем грузовика в аварии не пострадал. По словам очевидцев, в легковом автомобиле никого, кроме водителя, не было. Именно поэтому, считают свидетели, удалось избежать жертв.

В настоящее время инспекторы ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

Фото: скриншот видео «ЧП Красноярск»