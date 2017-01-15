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Под Красноярском в массовом ДТП погиб 9-летний ребенок

Главная Происшествия
Красноярск
10:43 15 Января 2017
общество, происшествия, дтп, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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На трассе в Красноярском крае водитель Nissan спровоцировал аварию, выехав на встречную полосу. В результате ДТП погиб девятилетний ребенок, еще несколько человек пострадали. Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Трагедия случилась вечером в субботу, 14 января, в районе поселка Березовка. Предварительно установлено, что автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения и вырезался в Toyota RAV4, которая отлетела на Toyota Wish. А та в свою очередь врезалась в ВАЗ.

В результате аварии в Toyota RAV4 пострадал водитель, погибла 9-летняя девочка, которая была пристегнута детским удерживающим устройством. В Toyota Wish также пострадал пассажир.

Водитель Nissan был пьян, освидетельствование показало наличие 0,86 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Известно, что в 2009 году мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде. В полиции уточнили, что в настоящее время водитель задержан.

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