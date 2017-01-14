Нетрезвый водитель на перекрестке в Красноярске протаранил иномарку

В Красноярске пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала его пассажирка. Фотографии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Авария произошла около часа ночи на перекрестке ул. Молокова – Авиаторов. По предварительным данным ГИБДД, автомобиль марки Mitsubishi вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Toyota, начавшей движение.

В аварии пострадала 32-летняя пассажирка. Освидетельствование показало, что водитель Mitsubishi был пьян: прибор показал 0,87 мг/л. Ему грозит лишения прав на срок до 2 лет, а также штраф в 30 тыс. руб.