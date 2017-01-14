Минобороны не выдает для захоронения останки красноярца, погибшего в Ту-154

Родственникам погибших артистов ансамбля Александрова не отдают для захоронения останки близких. Кроме того, министерство обороны выступает против полноценной панихиды по погибшим.

Как сообщает «7 канал» со ссылкой на супругу одного из погибших красноярцев, дата похорон постоянно откладывалась, несмотря на наличие всех документов и завершения процедур экспертизы. По данным «Эха Москвы», на отсутствие информации о результатах генетической экспертизы пожаловались еще несколько родственников погибших, у некоторых семей возник конфликт с Министерством обороны из-за процедуры похорон.

Накануне стало известно, что похороны 49 погибших при крушении самолета Ту-154 пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах 16 января в три этапа.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, в том числе, художественный руководитель коллектива генерал-лейтенант Валерий Халилов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, девять представителей российских телевизионных компаний, двое федеральных госслужащих. К настоящему моменту завершена процедура идентификации более 70 погибших.

В самолете находились несколько уроженцев Красноярского края — старший лейтенант Валерий Парикмахеров, артисты ансамбля им. Александрова — Алексей Моргунов, Александр Разумов и Артем Тарасенко.