15 января
Красноярск
погода -12 °C
курсы валют
59.37
 
€ 63.12
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Кузнецова призвала наказать виновных в смерти ребенка после обрезания

Главная Происшествия
Красноярск
10:37 14 Января 2017
общество, происшествия, дети, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова призвала наказать виновных в смерти мальчика от обрезания на дому в Красноярске.

«Подобные ситуации уже запрещены, как жестокое обращение, как причинение смерти, иными статьями… Любой вред запрещен. Все виновные будут привлечены к уголовной ответственности, по каким бы причинам они это не совершили — религиозным, не религиозным, фанатичным или иным. Как правило, такие семьи очень закрытые по своим принципам», — цитирует Кузнецову агентство РИА «Новости».

Напомним, 6 января 31-летняя женщина договорилась со знакомым хирургом о выполнении в домашних условиях ее 3-летнему сыну операции по обрезанию крайней плоти. Мужчина сделал ребенку обезболивающий укол и произвел хирургические манипуляции. Однако затем состояние мальчика ухудшилось. Мать пыталась самостоятельно оказать сыну медицинскую помощь, используя лекарственные средства, однако мальчик скончался дома.

В следственно комитете уточнили, что мужчина продолжает работать в районной больнице под Красноярском. Мужчина проходит по делу как свидетель. В рамках расследования уголовного дела экспертам еще предстоит выяснить, отчего именно наступила смерть ребенка — от действий врача или действий матери мальчика.

Между тем, родители погибшего ребенка заявили журналистам, что у них нет претензий к врачу. С их слов, доктор не в первый раз делает так называемые религиозные обрезания, но, с его же слов, ранее летальных исходов в его практике не было.

Агентство Sputnik уточняет, что родители умершего мальчика оказались уроженцами Кыргызстана, но с гражданством России.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Под Красноярском в массовом ДТП погиб 9-летний ребенок

Под Красноярском в массовом ДТП погиб 9-летний ребенок

15 Января 2017 г.
Трагедия случилась вечером в субботу, 14 января
Новости Красноярска: Нетрезвый водитель на перекрестке в Красноярске протаранил иномарку

Нетрезвый водитель на перекрестке в Красноярске протаранил иномарку

14 Января 2017 г.
В аварии пострадала 32-летняя женщина
Новости Красноярска: Минобороны не выдает для захоронения останки красноярца, погибшего в Ту-154

Минобороны не выдает для захоронения останки красноярца, погибшего в Ту-154

14 Января 2017 г.
Дата похорон постоянно откладывалась, несмотря на наличие всех документов
Новости Красноярска: В Красноярске водитель разбил 6 машин и скрылся с места аварии

В Красноярске водитель разбил 6 машин и скрылся с места аварии

13 Января 2017 г.
Обстоятельства аварий выясняются
Новости Красноярска: Иномарку выбросило на тротуар после ДТП в центре Красноярска

Иномарку выбросило на тротуар после ДТП в центре Красноярска

13 Января 2017 г.
В аварии никто не пострадал
Новости Красноярска: Из горящего общежития в Дивногорске эвакуировали 13 жильцов

Из горящего общежития в Дивногорске эвакуировали 13 жильцов

13 Января 2017 г.
В результате происшествия никто не пострадал
Новости компаний
12/01
В санатории «Аврора» появилась лечебная процедура — стоун-терапия
11/01
Заплатить за жилищно-коммунальные услуги в ГУК «Жилфонд» стало удобней
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: СК: Маршалкина не имеет отношения к убийству своего мужа

СК: Маршалкина не имеет отношения к убийству своего мужа

11 Января 2017 г.
На нее отказались заводить очередное уголовное дело
Новости Красноярска: Красноярец проглотил полусырую куриную ногу и попал в больницу

Красноярец проглотил полусырую куриную ногу и попал в больницу

12 Января 2017 г.
Ногу убирали из пищевода три часа
Новости Красноярска: СМИ: экс-глава кемеровской ГИБДД не виноват в гибели красноярок

СМИ: экс-глава кемеровской ГИБДД не виноват в гибели красноярок

11 Января 2017 г.
По версии экспертов, Юрий Мовшин не выезжал на «встречку»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.