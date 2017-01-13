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В Красноярске водитель разбил 6 машин и скрылся с места аварии

Главная Происшествия
Красноярск
17:12 13 Января 2017
происшествия, дтп, авария, общение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске водитель Honda Legend устроил массовое ДТП и сбежал с места происшествия. Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Фотографии в социальных сетях опубликовали очевидцы — на них видно, что автомобиль Honda Legend врезался в Mitsubishi Outlander и повредил еще несколько автомобилей. Кроме того, по данным очевидцев, виновник массовой аварии до этого совершил ДТП на перекрестке ул. Ястынской и Гайдашовка.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, на счету водителя действительно два ДТП. В каждом из этих происшествий он повредил по 3 автомобиля.

Обстоятельства аварий выясняются. Сотрудники полиции сейчас выясняют, кому принадлежит машина, и кто в момент столкновения мог быть за рулем.

В Красноярске водитель разбил 6 машин и скрылся с места аварии
В Красноярске водитель разбил 6 машин и скрылся с места аварии
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