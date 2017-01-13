Иномарку выбросило на тротуар после ДТП в центре Красноярска

В Красноярске в районе дома по ул. Дубровинского, 100 иномарка Opel вылетела на тротуар после столкновения с автомобилем Volkswagen. ДТП произошло в пятницу, 13 января, во второй половине дня. Фотографии с места происшествия сделали очевидцы аварии.

На кадрах видно, что машина Opel с выгнутым колесом вылетела с проезжей части, проехала по тротуару несколько метров и остановилась только перед окнами банка. На снегу заметен тормозной путь машины. Вторая иномарка стояла на перекрестке. По словам очевидцев, автомобилем управляла молодая девушка.

По словам свидетелей аварии, несмотря на сильный удар, никто из водителей в аварии не пострадал. Оба участника происшествия ожидали инспекторов ДПС около своих транспортных средств.

Добавим, что в момент столкновения на тротуаре также не было людей, поэтому никто из пешеходов не попал под колеса машины.

Факс аварии подтвердили в пресс-службе ГИБДД. На месте работали сотрудники госавтоинспекции, обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: Sibnovosti.ru