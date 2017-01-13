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Из горящего общежития в Дивногорске эвакуировали 13 жильцов

Главная Происшествия
Красноярск
16:00 13 Января 2017
происшествия, спасатели, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Дивногорске пожарные спасли из горящего дома 13 жильцов, в том числе одного ребенка. ЧП произошло в пятницу, 13 января, на ул. Чкалова. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. 

В ведомстве рассказали, что возгорание произошло в квартире на 9 этаже общежития. Общая площадь пожара составила 30 кв. метров. Огонь быстро распространился по помещению, а подъезд наполнился дымом. Прибывшие на место спасатели начали обходить комнаты и эвакуировать людей, которые не могли самостоятельно выбраться из дымящего подъезда. В результате из огня вывели 13 человек.

Отмечается, что пожар удалось потушить через полчаса после звонка. Погибших и пострадавших в данном происшествии нет. Причины пожара в квартире пока выясняются.

Из горящего общежития в Дивногорске эвакуировали 13 жильцов

Видео: ЧП Красноярск

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