Из горящего общежития в Дивногорске эвакуировали 13 жильцов

В Дивногорске пожарные спасли из горящего дома 13 жильцов, в том числе одного ребенка. ЧП произошло в пятницу, 13 января, на ул. Чкалова. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В ведомстве рассказали, что возгорание произошло в квартире на 9 этаже общежития. Общая площадь пожара составила 30 кв. метров. Огонь быстро распространился по помещению, а подъезд наполнился дымом. Прибывшие на место спасатели начали обходить комнаты и эвакуировать людей, которые не могли самостоятельно выбраться из дымящего подъезда. В результате из огня вывели 13 человек.

Отмечается, что пожар удалось потушить через полчаса после звонка. Погибших и пострадавших в данном происшествии нет. Причины пожара в квартире пока выясняются.

Видео: ЧП Красноярск