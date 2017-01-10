10 января
Красноярск
погода -17 °C
курсы валют
59.9
 
€ 63.11
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

В Красноярском крае у браконьера изъяли три охотничьих ружья

Главная Происшествия
Красноярск
12:15 10 Января 2017
в красноярском крае, браконьер, происшествия, полиция, охотник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

Сотрудники полиции Краснотуранского района задержали мужчину, подозреваемого в незаконной охоте на косулю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Место отстрела животных было найдено в окрестностях урочища «Сухой лог». В ходе розыска полицейские установили личность охотника. Им оказался 50-летний местный житель.

По данным правоохранителей, мужчина без разрешения добыл две туши сибирской косули. Причиненный ущерб оценивается в 140 тыс. рублей.

У браконьера были изъяты три охотничьих ружья, зарегистрированных в установленном порядке. Заведено уголовное дело по статье «незаконная охота». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Добыча косули является популярным промыслом у браконьеров в Красноярском крае. При этом животное внесено в региональную Красную книгу и охраняется законом.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ребенок умер после домашнего обрезания в Красноярске

Ребенок умер после домашнего обрезания в Красноярске

9 Января 2017 г.
6 января операцию выполнил знакомый матери мальчика хирург
Новости Красноярска: Под Красноярском поймали дебошира, объявленного в федеральный розыск

Под Красноярском поймали дебошира, объявленного в федеральный розыск

9 Января 2017 г.
Парня искали за нападение на представителя власти в Хабаровском крае
Новости Красноярска: В Красноярске подросток погиб от удара током на снежной горке

В Красноярске подросток погиб от удара током на снежной горке

9 Января 2017 г.
Ребенок залез на насыпь и схватился за провода
Новости Красноярска: В ДТП с автобусами на Коммунальном мосту пострадали три человека

В ДТП с автобусами на Коммунальном мосту пострадали три человека

9 Января 2017 г.
Пассажирки одного из автобусов получили травмы после падения
Новости Красноярска: Житель Игарки облил ацетоном и пытался поджечь 15-летнего подростка

Житель Игарки облил ацетоном и пытался поджечь 15-летнего подростка

9 Января 2017 г.
Инцидент произошел вечером 8 января
Новости Красноярска: В аварии под Красноярском погибли женщина и 12-летний подросток

В аварии под Красноярском погибли женщина и 12-летний подросток

9 Января 2017 г.
Еще двое участников аварии получили травмы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Погибшие после застолья красноярцы могли отравиться наркотиками

Погибшие после застолья красноярцы могли отравиться наркотиками

6 Января 2017 г.
Эксперты не нашли метанола в одной из бутылок с алкоголем
Новости Красноярска: В аварии на Коммунальном мосту иномарку разорвало на части

В аварии на Коммунальном мосту иномарку разорвало на части

9 Января 2017 г.
Факт аварии подтвердили в ГИБДД
Новости Красноярска: На трассе в Красноярском крае перевернулись два лесовоза

На трассе в Красноярском крае перевернулись два лесовоза

5 Января 2017 г.
Инцидент произошел днем 4 января в Емельяновском районе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.