В Красноярском крае у браконьера изъяли три охотничьих ружья

Сотрудники полиции Краснотуранского района задержали мужчину, подозреваемого в незаконной охоте на косулю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Место отстрела животных было найдено в окрестностях урочища «Сухой лог». В ходе розыска полицейские установили личность охотника. Им оказался 50-летний местный житель.

По данным правоохранителей, мужчина без разрешения добыл две туши сибирской косули. Причиненный ущерб оценивается в 140 тыс. рублей.

У браконьера были изъяты три охотничьих ружья, зарегистрированных в установленном порядке. Заведено уголовное дело по статье «незаконная охота». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Добыча косули является популярным промыслом у браконьеров в Красноярском крае. При этом животное внесено в региональную Красную книгу и охраняется законом.