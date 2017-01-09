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Сибирское агентство новостей
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Под Красноярском поймали дебошира, объявленного в федеральный розыск

Главная Происшествия
Красноярск
17:00 9 Января 2017
происшествия, полиция, в красноярском крае, дебоширы, розыск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники полиции Емельяновского района задержали молодого человека, который более года находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 8 января. 22-летний парень устроил пьяный дебош в одном из магазинов поселка под Красноярском. Приехавшие на место полицейские скрутили мужчину.

При проверке документов выяснилось, что парень находится в розыске за нападение на представителя власти в Хабаровском крае. Молодого человека искали с октября 2015 года.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о передаче парня хабаровским правоохранителям.

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