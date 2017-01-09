Под Красноярском поймали дебошира, объявленного в федеральный розыск

Сотрудники полиции Емельяновского района задержали молодого человека, который более года находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 8 января. 22-летний парень устроил пьяный дебош в одном из магазинов поселка под Красноярском. Приехавшие на место полицейские скрутили мужчину.

При проверке документов выяснилось, что парень находится в розыске за нападение на представителя власти в Хабаровском крае. Молодого человека искали с октября 2015 года.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о передаче парня хабаровским правоохранителям.