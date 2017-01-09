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В Красноярске подросток погиб от удара током на снежной горке

Главная Происшествия
Красноярск
15:44 9 Января 2017
происшествия, красноярск, следствие, гибель, подросток
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка на снежной горке в Красноярске. Инцидент произошел 5 января, однако подробности трагедии стали известны только сейчас.

По данным СК, группа подростков пришла на участок местности на ул. Болдинской в Железнодорожном районе, чтобы покататься с горки. Территория была предназначена для складирования снега, привозимого со всего города. Всего в группе было 6 подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Дети стали кататься на горке, несмотря на протянутые рядом провода ЛЭП. Один из подростков по неосторожности схватился за кабель и получил удар током. При этом провод висел на высоте 2 метров от земли, однако снежная насыпь сократила расстояние.

Остальные дети позвали на помощь взрослых, которые вызвали «скорую помощь» и попытались спасти ребенка. Однако приехавшие врачи констатировали смерть мальчика.

Следователями заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего. В ответственной за вывоз снега организации изъяты документы и допрашиваются должностные лица.

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