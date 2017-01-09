В ДТП с автобусами на Коммунальном мосту пострадали три человека

В аварии с двумя автобусами и двумя легковушками на Коммунальном мосту пострадали три человека. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошел утром сегодня, 8 января, в направлении левого берега. По данным ведомства, водитель автобуса №50 столкнулся с маршруткой №80, которую отбросило на ВАЗ-2112. В свою очередь, 50-й автобус зацепил Kia Rio. По информации ГИБДД, столкновение маршруток произошло из-за несоблюдения дистанции.

В результате аварии пострадали три пассажирки автобуса №50. От удара женщины упали и получили травмы.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что сейчас для движения в сторону левого берега открыта всего одна полоса. Авария существенно затруднила проезд, собрав большую пробку в районе Предмостной площади.