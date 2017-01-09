Житель Игарки облил ацетоном и пытался поджечь 15-летнего подростка

Житель Игарки стал фигурантом уголовного дела после покушения на жизнь подростка. Об этом сообщается на сайте регионального следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 8 января. 41-летний мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, пригласил к себе 15-летнего знакомого сына, чтобы разобраться в конфликте, произошедшем ранее между подростками.

«Заведя мальчика в ванную комнату, мужчина попытался задушить его ремнем, однако не смог этого сделать, поскольку его действия были пресечены сыном», — сообщили в следкоме.

После этого мужчина положил подростка в ванну, облил ацетоном, начал угрожать зажигалкой.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («покушение на убийство несовершеннолетнего»).