В аварии под Красноярском погибли женщина и 12-летний подросток

В аварии в Емельяновском районе погибли женщина и подросток. Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошел днем 8 января. По данным ведомства, на 5 км дороги «Верхняя Бирюса — Зеледеево — Ибрюль» 33-летняя автоледи за рулем Lifan выехала на «встречку» и врезалась в Lada Granta. Отечественным автомобилем управлял мужчина 1967 года рождения.

В результате ДТП погибли пассажирка «Гранты» 1970 г.р. и 12-летний подросток в иномарке. Водитель отечественной машины и еще один 12-летний пассажир Lifan получили травмы и попали в больницу.

Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.