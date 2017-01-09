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В аварии под Красноярском погибли женщина и 12-летний подросток

Главная Происшествия
Красноярск
11:00 9 Января 2017
в красноярском крае, дтп, происшествия, гибель, авария, гибдд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В аварии в Емельяновском районе погибли женщина и подросток. Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошел днем 8 января. По данным ведомства, на 5 км дороги «Верхняя Бирюса — Зеледеево — Ибрюль» 33-летняя автоледи за рулем Lifan выехала на «встречку» и врезалась в Lada Granta. Отечественным автомобилем управлял мужчина 1967 года рождения.

В результате ДТП погибли пассажирка «Гранты» 1970 г.р. и 12-летний подросток в иномарке. Водитель отечественной машины и еще один 12-летний пассажир Lifan получили травмы и попали в больницу.

Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

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