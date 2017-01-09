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Сибирское агентство новостей
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На правобережье Красноярска живодеры с особой жестокостью убили щенка

Главная Происшествия
Красноярск
09:52 9 Января 2017
происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске неизвестные с особой жестокостью расправились с собакой. Инцидент произошел на минувших выходных в микрорайоне Черемушки.

Как сообщает издание «Аргументы и факты», зоозащитники обнаружили труп животного в районе дома на ул. Машиностроителей, 27. Собака якобы была подвешена с помощью специального устройства, сооруженного из кола, вбитого в землю, и ветки, через которую была перекинута веревка.

Осмотрев животное, зоозащитники не нашли ни ошейника, ни клейма. По словам зоозащитницы Надежды Вашкевич, заявление о случившемся передано в полицию. Активисты планируют отвезти труп щенка в ветеринарную клинику, чтобы установить причину гибели.

«Мы не стали снимать удавку с шеи пса. Будет как вещдок. Завтра повезём в ветклинику, для установления обстоятельств смерти. Полицейские сказали, что еще надо доказать, что собаку не повесили мертвой. Как мне кажется, расследования не будет. Сотрудники полиции сказали, перезвонят нам через 10 дней, узнать о результатах экспертизы в ветеринарной клинике», — прокомментировала Надежда Вашкевич.

Также зоозащитники не исключают, что у убийства собаки может быть ритуальный аспект: шарпей был редкого для этой породы черного окраса, без единого белого пятна. Кроме того, само происшествие произошло накануне церковного праздника Рождества.

Отметим, это не первый громкий случай живодерства в Красноярске за последнее время. В декабре неизвестные серьезно покалечили собаку, взорвав в ее пасти петарду.

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