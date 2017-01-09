В Сосновоборске грабитель с ножом набросился в лифте на женщину

В городе Сосновоборске Красноярского края задержан мужчина, подозреваемый в нападении с ножом в руках на женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В отдел полиции обратилась женщина, сообщив, что в лифте на нее напал неизвестный ей человек. Угрожая ножом, злоумышленник забрал кошелек потерпевшей. Со слов женщины был составлен фоторобот преступника, который передан всем наружным нарядам полиции.

По горячим следам задержали 39-летнего жителя Сосновоборска. Сотрудники правоохранительных органов установили причастность подозреваемого к аналогичному нападению. Тогда жертвой подозреваемого оказался подросток.

Возбуждено два уголовных дела по части 1 и 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы.