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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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В аварии на Коммунальном мосту иномарку разорвало на части

Главная Происшествия
Красноярск
08:43 9 Января 2017
общество, авария, происшествия, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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На Коммунальном мосту Красноярска произошла крупная авария с участием трех автомобилей. Видео последствий ДТП и фотографии очевидцев появились в социальных сетях.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 8 января. Факт аварии подтвердили в ГИБДД.

По предварительной информации, водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где на скорости столкнулся с Mercedes-Benz. От удара Toyota столкнулась с еще одним автомобилем, также движущимся по «встречке». В итоге одну из иномарок буквально разорвало на части.

Незначительные травмы получили водитель Mercedes-Benz и Toyota, выехавшей на встречную полосу, — им назначено амбулаторное лечение, и они отпущены домой.

Также отмечается, что все водители были трезвы — признаков опьянения не выявлено.

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