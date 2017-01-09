В аварии на Коммунальном мосту иномарку разорвало на части

На Коммунальном мосту Красноярска произошла крупная авария с участием трех автомобилей. Видео последствий ДТП и фотографии очевидцев появились в социальных сетях.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 8 января. Факт аварии подтвердили в ГИБДД.

По предварительной информации, водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где на скорости столкнулся с Mercedes-Benz. От удара Toyota столкнулась с еще одним автомобилем, также движущимся по «встречке». В итоге одну из иномарок буквально разорвало на части.

Незначительные травмы получили водитель Mercedes-Benz и Toyota, выехавшей на встречную полосу, — им назначено амбулаторное лечение, и они отпущены домой.

Также отмечается, что все водители были трезвы — признаков опьянения не выявлено.