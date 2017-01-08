Три человека погибли при пожаре на базе отдыха под Красноярском

В Красноярском крае в канун нового года трое молодых людей погибли при пожаре на базе отдыха. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного комитета.

Инцидент произошел 30 декабря на одной из частных баз отдыха в Манском районе. По данным издания, сын хозяина базы приехал отдыхать вместе со своими друзьями. Ночью в одном из дачных домиков произошло возгорание. В итоге строение сгорело до фундамента. Среди погибших — две девушки и один парень, им было от 18 до 20 лет.

«Причина возгорания пока не установлена, но это не курение и не электропроводка. Наряду с другими версиями, рассматривается версия о неисправном печном отоплении или прогаре крыши рядом с трубой», — рассказали в следственном комитете.

Результаты экспертизы будут обнародованы в течение января.

Напомним, ранее в МЧС подвели итоги первых праздничных дней нового года. С начала года на территории Красноярского края произошло 34 пожара, погиб 1 человек и еще трое получили травмы.