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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Пенсионеры Канска стали жертвами «лже-внука»

Главная Происшествия
Красноярск
12:06 7 Января 2017
канск, полиция, дело, суд, происшествия, мошенничество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники полиции Канска направили в суд дело в отношении 27-летнего мужчины, обманувшего 23 пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, житель Куйбышева (Новосибирская область) звонил канским пенсионерам от имени их внука. Мужчина просил деньги якобы на срочную операцию. Пожилые люди, поверившие «внуку», перевели на его счет около 300 тыс. рублей.

В ходе розыска мужчину установили и задержали. Оказалось, что ранее «лже-внук» был судим. Также полицейские выяснили, что задержанный обманывал таким образом пенсионеров в Якутии, Крыму, Кемеровской области и во Владивостоке.

В отношении мужчины были заведены 23 уголовных дела по статье «мошенничество с причинением значительного ущерба». Сейчас материалы находятся на рассмотрении суда. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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