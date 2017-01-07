Пенсионеры Канска стали жертвами «лже-внука»

Сотрудники полиции Канска направили в суд дело в отношении 27-летнего мужчины, обманувшего 23 пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, житель Куйбышева (Новосибирская область) звонил канским пенсионерам от имени их внука. Мужчина просил деньги якобы на срочную операцию. Пожилые люди, поверившие «внуку», перевели на его счет около 300 тыс. рублей.

В ходе розыска мужчину установили и задержали. Оказалось, что ранее «лже-внук» был судим. Также полицейские выяснили, что задержанный обманывал таким образом пенсионеров в Якутии, Крыму, Кемеровской области и во Владивостоке.

В отношении мужчины были заведены 23 уголовных дела по статье «мошенничество с причинением значительного ущерба». Сейчас материалы находятся на рассмотрении суда. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.