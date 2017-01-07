На трассе «Ачинск — Красноярск» в аварии погибла пожилая пара

На трассе М-53 в Емельяновском районе в ДТП погибли два пенсионера. Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошел днем 6 января. По данным дорожной полиции, автомобиль «Жигули» под управлением пожилого мужчины ехал в сторону Красноярска. При попытке обогнать большегруз машину вынесло на «встречку» и она врезалась в Kia. В салоне иномарки также находились два человека.

В ГИБДД заявили, что водитель и пассажирка «Жигулей» погибли на месте. При этом очевидцы в соцсетях после аварии сообщили, что пожилые люди живы, но получили серьезные травмы. Водителя и пассажира Kia с травмами доставили в больницу.

Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. В полиции рекомендовали водителям быть особенно внимательными на дорогах с учетом изменений погоды.