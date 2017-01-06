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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Погибшие после застолья красноярцы могли отравиться наркотиками

Главная Происшествия
Красноярск
16:10 6 Января 2017
наркотики, красноярск, эксперты, алкоголь, происшествия, полиция, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Эксперты назвали новую причину гибели четырех красноярцев, тела которых были найдены вечером 5 января на ул. Гастелло. По предварительной версии полицейских и СК, погибшие могли отравиться не алкоголем, а наркотиками.

С места происшествия были взяты 5 образцов спиртосодержащего коктейля. В одной из бутылок метанол не обнаружен. Остальные образцы изучаются специалистами.

Напомним, четыре человека скончались в Красноярске после распития спиртных напитков, в том числе алкогольного коктейля. Тела 32-летнего мужчины, его сестер (23 и 22 лет) и 38-летней женщины были обнаружены в комнате общежития на ул. Гастелло в Кировском районе. По данным СК, погибшие употребляли алкогольный коктейль под названием «Time Out», который приобрели в павильоне.

В правоохранительных органах уточняют, что еще двое участников застолья, которые не пили неопознанную жидкость, остались живы. По предварительной информации, помимо водки и коктейля, погибшие употребляли и неизвестную спиртосодержащую жидкость.

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