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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Участник чемпионата по альпинизму получил травму на Столбах

Главная Происшествия
Красноярск
11:50 6 Января 2017
общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске во время проведения спортивного фестиваля «Рождественские Столбы» один из участников соревнований получил травму ноги. Информация об этом содержится в сводке КГКУ «Спасатель».

Сообщается, что мужчина повредил лодыжку и был транспортирован с места происшествия.

Напомним, с 5 по 8 января на территории ГПЗ «Столбы» проходит традиционный спортивный фестиваль. Участники соревнуются в пяти видах программы: «хитрушки», «связки», индивидуальное лазание, марафон и многоборье. На 6 января запланировано массовое восхождение на Первый Столб.

Днем ранее в КГКУ «Спасатель» сообщали еще об одном случае травмирования. Мужчина 30 лет получил разрыв связок ноги на горнолыжной трассе. Самостоятельно добраться до места, где уже дежурила «скорая», он не мог, поэтому для помощи на место вызвали спасателей. Известно, что пострадавший катался на «плюшке» с горы. 

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