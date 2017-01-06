В Красноярске четыре человека умерли, выпив алкогольный коктейль

Четыре человека скончались в Красноярске после распития спиртных напитков, в том числе алкогольного коктейля. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе следственного комитета.

Тела 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет и 38-летней женщины были обнаружены в четверг вечером в комнате общежития на ул. Гастелло в Кировском районе города.

«Все они в течение дня распивали спиртные напитки, в том числе употребляли алкогольный коктейль под названием «Time Out», который приобрели в павильоне», — рассказали в СУ СК.

В правоохранительных органах уточняют, что еще двое участников застолья, которые не пили неопознанную жидкость, остались живы. По предварительной информации, помимо водки и коктейля употребляли и неизвестную спиртосодержащую жидкость. Бутылки без этикеток с характерным спиртовым запахом при осмотре места трагедии обнаружили следователи. Емкости направлены на экспертизу. На месте тем временем продолжает работать следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек»).

Сейчас устанавливается павильон, где была приобретена спиртосодержащая жидкость, а также другие обстоятельства совершенного преступления.