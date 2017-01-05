На трассе в Красноярском крае перевернулись два лесовоза

На трассе под Красноярском два лесовоза вылетели в кювет и перевернулись. Фотографии аварии опубликовали в социальных сетях очевидцы.

По предварительной информации, инцидент произошел днем 4 января в Емельяновском районе на Енисейском тракте, в нескольких километрах от совхоза «Сибиряк».

По данным ГИБДД, один грузовик тащил другой на буксире. При одном из поворотов водитель буксирующего лесовоза не справился с управлением. В результате обе машины упали с трассы в кювет.

В результате аварии никто не пострадал. Для того, чтобы вернуть перевернувшиеся машины на дорогу, на место аварии прибыли сотрудники МЧС.